09:00 02 ноября 2017 0

Если полис на похороны введут, то как вы заплатите, так и вас и похоронят Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 2 ноября. И вот главное к этому часу:

В России собираются ввести «похоронный полис». Тем, кто его имеет, придется ежемесячно платить за свои будущие похороны.

Руководитель «партии власти» Андрей Турчак объявил о реформе в регионах. Узнайте, что думает Турчак о кандидате в президенты от «ЕР», ротации и наказании Поклонской.

Росстат заявил о нулевой инфляции в стране. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что это связано с серьезными экономическими проблемами.

Появилась первая версия кровавой резни в московском колледже. Напомним, его студент отпилил голову своему преподавателю, сделал селфи, а затем покончил с собой.

Тюменцам, живущим в доме с постоянно протекающей крышей, предложили оплатить ремонт из собственного кармана. Починка кровли стоит миллион рублей, при этом жильцы регулярно платят за капремонт.

Никита Джигурда, вдохновленный Ксенией Собчак, захотел стать президентом. «Чтобы шороху навести», — рассказал актер и признался, что ему уже поступали предложения.

