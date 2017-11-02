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02 ноября 2017
22:18  02 ноября 2017 0

В интернете появился вирус, ворующий биткоины

Хакер, IT (иллюстрации), интернет, хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Хакеры обогатились примерно на 160 тысяч долларов за счет владельцев виртуальных валютФото: Владимир Андреев © URA.RU

Специалисты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили интернет-вирус, который крадет криптовалюту из интернет-кошельков. Особой популярностью у мошенников пользуются биткоины.

На данный момент хакеры украли 23 виртуальные монеты, стоимость которых в общей сложности составляет около 160 тысяч долларов, сообщает телеканал 360. Количество украденных средств продолжает расти.

Механизм действия трояна следующий: вирус проникает в систему пользователей и, если обнаруживает в буфере обмена номер криптокошелька, то подменяет его на собственный. В результате деньги уходят злоумышленникам, причем заметить подмену очень сложно из-за большого количества символов в номере, поясняет «Газета.Ru».

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский сообщил, что чем доступнее для пользователей становятся криптовалюты, тем больше они привлекают внимание киберпреступников. «Пользователям, которые планируют вкладывать деньги в криптовалюту, стоит позаботиться о том, чтобы обеспечить себе должную защиту», — заявил Юнаковский.

2 ноября курс биткоина превысил историческую отметку в семь тысяч долларов сразу на нескольких биржах, пишет РИА «Новости». Чтобы побить предыдущий рекорд в шесть с половиной тысяч долларов виртуальной валюте потребовались всего сутки.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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