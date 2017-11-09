Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из нового фильма после секс-скандала

Режиссер Ридли Скотт принял решение переснять все сцены с участием Кевина Спейси и заменить его на другого актера в своем новом фильме «Все деньги мира». План уже согласован с продюсерами.
Решение уже одобрено кинокомпанией Sony Pictures, передает телеканал 360. Роль Кевина Спейси сыграет канадский актер Кристофер Пламмер, отмечает Nation News. Все новые съемки планируется провести в течение ближайших дней, чтобы успеть к премьере, которая назначена на 22 декабря.
Также принято решение, что фильм не будет представлен на кинофестивале AFI Fest в связи со скандалом.
Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. При этом одна бывшая американская телеведущая заявила, что актер приставал даже к ее несовершеннолетнему сыну. Сам актер в настоящее время решил лечиться от своей сексуальной зависимости.
Фильм «Все деньги мира» основан на реальных событиях и посвящен истории одного из богатейших людей мира в XX веке — Дж. Пол Гетти, у которого похитили внука. Мужчина отказывался выплатить выкуп, пока мальчику не отрезали ухо. Спейси в фильме играл роль миллиардера.