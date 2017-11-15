«Глупость и маразм». В Госдуме раскритиковали резолюцию ООН по Крыму

В Госдуме раскритиковали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Крыму, которая была принята 14 ноября. Инициатором документа стали украинские власти.
«Оставлять без внимания такие циничные [требования] мы не можем. Если бы это была очередная нападка со стороны украинских властей — мы уже устали отвечать на глупости. Но когда это уважаемая Организация Объединённых Наций, то не реагировать нельзя», — заявил в разговоре с RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что ответ должен быть категоричным и безапелляционным.
Документ требует от России «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма. Среди прочего требуется отменить запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа» (признана в РФ экстремистской), обеспечить доступность обучения на украинском и крымско-татарском языках.
Чепа прокомментировал требование ООН, касающееся организации беспрепятственного доступа международных миссий для наблюдения за соблюдением прав человека. Он подчеркнул, что Россия всегда была сторонником открытости и Крым приглашал СМИ и парламентариев, чтобы те убедились в истинном положении дел на полуострове. «У всех, кто посетил Крым, мнение меняется, по сравнению с тем, что пишут в СМИ. То, что инициатором [резолюции] является Украина, не знаю, как назвать — глупостью, маразмом или верхом цинизма. Уже переворачивают с ног на голову», — добавил депутат.