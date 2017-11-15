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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:04  15 ноября 2017 0

Комитет Генасссамблеи ООН принял антироссийскую резолюцию о правах человека в Крыму

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
71 страна поддержала резолюцию по КрымуФото: White House/Wikipedia
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Крым вернулся в состав России
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Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму. За документ проголосовало 71 государство, включая страны Евросоюза, США и Канада.

Документ осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека и «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на его территории. Сама резолюция была принята еще в прошлом году, но после ее текст претерпел серьезные изменения. В частности, в новом документе Россию призывают незамедлительно положить конец «всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», в том числе «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения».

Среди других требований — отмена воинской обязанности для крымчан и предоставление доступа в Крым международным наблюдателям, отмена решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией на территории РФ.

71 государство, как отмечалось, проголосовали за принятие резолюции. 25 стран высказались против [среди них Армения, Индия, Иран, Сирия, ЮАР, Китай и КНДР]. Еще 77 стран воздержались, пишет RT. Теперь документ течение месяца будет рассмотрен на пленарной сессии Генассамблеи ООН.

Сергей Демин
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