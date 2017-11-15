Комитет Генасссамблеи ООН принял антироссийскую резолюцию о правах человека в Крыму

06:04 15 ноября 2017 0

71 страна поддержала резолюцию по Крыму Фото: White House/Wikipedia

Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму. За документ проголосовало 71 государство, включая страны Евросоюза, США и Канада.

Документ осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека и «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на его территории. Сама резолюция была принята еще в прошлом году, но после ее текст претерпел серьезные изменения. В частности, в новом документе Россию призывают незамедлительно положить конец «всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», в том числе «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения».

Среди других требований — отмена воинской обязанности для крымчан и предоставление доступа в Крым международным наблюдателям, отмена решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией на территории РФ.

71 государство, как отмечалось, проголосовали за принятие резолюции. 25 стран высказались против [среди них Армения, Индия, Иран, Сирия, ЮАР, Китай и КНДР]. Еще 77 стран воздержались, пишет RT. Теперь документ течение месяца будет рассмотрен на пленарной сессии Генассамблеи ООН.