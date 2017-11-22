22:56 22 ноября 2017 0

Китайцы смогут увидеть, где производится российская техника Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Российские туроператоры и Ростуризм представят маршруты по промышленным объектам Урала для зарубежных гостей к середине 2018 года. Об этом сообщил гендиректор компании «НТК «Интурист» Виктор Тополкараев на II Всероссийском конгрессе туроператоров в Сочи.

«Промышленный туризм будет интересен для россиян, но не меньше — для въездных туристов, в первую очередь китайских. Это может быть Урал с его огромной промышленной базой. Думаю, что зарубежным туристам будет интересно посетить места, где производится наша техника», — цитирует ТАСС сообщение Тополкараева. Он также отметил, что данный продукт будет адресован «тысячам, но не сотням тысяч» иностранных гостей.

Ранее в Госдуме РФ приняли законопроект о введении в стране системы tax free, по которой иностранные туристы могут вернуть НДС за покупку товаров при вывозе продукции за границы Евразийского экономического союза. Власти надеются, что tax free поспособствует продвижению российских товаров и даст толчок туризму.