Несколько часов назад в Тюмени завершилось оглашение победителей конкурса телевизионщиков «ТЭФИ-Регион-2017». На суд жюри в этом году представили рекордное количество работ — 573 от 165 телекомпаний. Уральские тележурналисты традиционно стали обладателями статуэток Орфея.
Несколько наград «ТЭФИ» привезут домой екатеринбургские тележурналисты. В номинации «Публицистическая программа» первое место заняли «Четвертый канал» и программа «Бюро журналистских расследований». За вклад в развитие регионального телевидения специальный приз «ТЭФИ-Регион» получил гендиректор «Екатеринбург-ТВ» и телеканала «41-Домашний» Владимир Злоказов. «Он 20 лет пашет на этом посту. Смог обогнать даже „Четверку“», — отметил вручая Орфея член Академии российского телевидения Олег Урушев.
В финал «Тэфи-регион» в этом году вышли екатеринбургские журналисты Мстислав Захаров, «Вести-Урал» (в номинации «Интервьюер») и Анна Авдеева с «Четверки» (категория «Ведущий»), однако победителями они не стали.
В номинации «ежедневная информационно-развлекательная программа» победили пермяки — программа «Пульс города» (ГТРК Пермь). Пермяки также взяли награду в номинации «режиссер телепрограммы» Ирина Лапшенкова, Валерий Подаруев, Денис Петров, а также Екатерина Вожегова — «Zавод» (ГТРК Пермь). Им удалось обойти коллег из Пензы и Хабаровска.
Заветного Орфея в номинации «информационное вещание» получила программа «Время Ямала» (ОГТРК «Ямал-Регион»). Ямальцы смогли обойти коллег из Благовещенска и Амурской области. За наградой вышел руководитель дирекции информационной политики Илья Дерюшев.
Тюменский телеканал «Тюменское время» стал лучшим в номинации «Телевизионный художественный фильм/сериал» с работой «Случайный вальс», который журналисты готовили ко Дню Победы. Корреспондент телеканала Айгуль Рахматуллина стала финанлистом в номинации «лучший интервьюер». Член Академии российского телевидения, теле- и радиоведущая Яна Поплавская отметила, что «интервьюером должен быть тот, кто сможет полюбить своего собеседника». До победы Айгуль не хватило совсем чуть-чуть. Главный Орфей достался корреспонденту ГТРК Татарстан Эльмире Комаровой.
Члены жюри поблагодарили режиссеров и операторов ТК «Тюменское время» за великолепную прямую трансляцию церемонии награждения. «Мы из зала видим великолепную кртинку. Очень четкую и слаженную работу команды», — отметила легендарная ведущая программы «АБВГД-йка» Татьяна Черняева.
Профессиональный конкурс «ТЭФИ-Регион» позволяет журналистам лучше узнать свою страну, заявил в первый день церемонии губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Надеюсь, что Тюменская область со своей богатой историей и культурным наследием, мощным экономическим потенциалом, удивительным и притягательным Тобольском оставит у яркие и позитивные впечатления», — подчеркнул Якушев.
В 2018 году премия пройдет в Самаре.