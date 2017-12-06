Самолет в Шереметьево выкатился за пределы полосы. ФОТО, ВИДЕО

19:08 06 декабря 2017 0

Одна из полос оказалась заблокирована Фото: Сергей Самойлов (03_sergey), Instagram

Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.

Одна из полос теперь заблокирована, передает сообщение источника RT. Он также отметил, что в настоящее время сокращено количество взлетно-посадочных операций, гавань работает с одной взлетно-посадочной полосой, пишет Nation News. Автор публикаций в Сети сообщил: «Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир». Фото и видео с места происшествия опубликованы в Instagram.