Экс-глава МИД Австрии: Зеленский разгромит парламент, как сделал его герой в «Слуге народа»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что глава Украины и Владимир Зеленский во многом повторяет поведение своего персонажа из сериала «Слуга народа». По мнению Кнайсль, политик может скоро устроить погром в украинском парламенте.
«В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте. Не знаю, дойдет ли до этого в реальности, но сам сериал был довольно интересным», — сказала экс-министр ТАСС.
«Слуга народа» — украинский сериал 2015 года выпуска, в котором главную роль исполнил Зеленский. В нем простой учитель становится президентом. Кнайсль заметила, что многие скептически относились к Зеленскому как к главе государства, воспринимая его больше как актера, исполняющего роль. Бывший министр задалась вопросом, насколько Зеленский действительно был президентом, а не «играл роль».
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