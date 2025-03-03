Экс-глава МИД Австрии: Зеленский разгромит парламент, как сделал его герой в «Слуге народа»

Экс-глава МИД Австрии: Зеленский повторяет судьбу своего героя в «Слуге народа»
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Владимир Зеленский в 2015 году снимался в сериале «Слуга народа»
Владимир Зеленский в 2015 году снимался в сериале «Слуга народа» Фото:

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что глава Украины и Владимир Зеленский во многом повторяет поведение своего персонажа из сериала «Слуга народа». По мнению Кнайсль, политик может скоро устроить погром в украинском парламенте.

«В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте. Не знаю, дойдет ли до этого в реальности, но сам сериал был довольно интересным», — сказала экс-министр ТАСС. 

«Слуга народа» — украинский сериал 2015 года выпуска, в котором главную роль исполнил Зеленский. В нем простой учитель становится президентом. Кнайсль заметила, что многие скептически относились к Зеленскому как к главе государства, воспринимая его больше как актера, исполняющего роль. Бывший министр задалась вопросом, насколько Зеленский действительно был президентом, а не «играл роль». 

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что глава Украины и Владимир Зеленский во многом повторяет поведение своего персонажа из сериала «Слуга народа». По мнению Кнайсль, политик может скоро устроить погром в украинском парламенте. «В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте. Не знаю, дойдет ли до этого в реальности, но сам сериал был довольно интересным», — сказала экс-министр ТАСС.  «Слуга народа» — украинский сериал 2015 года выпуска, в котором главную роль исполнил Зеленский. В нем простой учитель становится президентом. Кнайсль заметила, что многие скептически относились к Зеленскому как к главе государства, воспринимая его больше как актера, исполняющего роль. Бывший министр задалась вопросом, насколько Зеленский действительно был президентом, а не «играл роль». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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