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11 декабря 2017
20:12  11 декабря 2017 0

Истребители «прикрыли» Путина во время полета в Сирию. ВИДЕО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Военные летчики собой прикрывали борт президентаФото: военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президента России Владимира Путина во время полета на авиабазу «Хмеймим» в Сирии защищали отечественные истребители. Видеозаписью, сделанной на главном борте страны, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов поделился на своей странице в Twitter.

На записи видно, что истребители летели по разные стороны от самолета Путина. Сам президент временами смотрел на военную воздушную технику через иллюминатор. «Как защищали Путина в небе Сирии: истребители ВКС России прикрывают борт президента», — подписал видео Смирнов.

11 декабря президент России Владимир Путин приземлился в Сирии, где его его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин, пишет RT.

На авиабазе «Хмеймим» российский лидер объявил о том, что российские солдаты с успехом выполнили задачи по освобождению сирийских территорий от боевиков, и отдал приказ о начале вывода российской группировки из Сирии, напоминает портал «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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