Опубликована запись с предполагаемым организатором теракта в Петербурге. ВИДЕО

Следователям удалось вычислить предполагаемого организатора теракта в петербургском супермаркете «Перекресток» благодаря флеш-карте, найденной в палках колбасы при осмотре супермаркета. Также СМИ опубликовали видеозапись с возможным исполнителем теракта, на которой он рассказал о своих мотивах.
На флеш-карте, обнаруженной оперативниками в супермаркете, находился снимок чертежа взрывного устройства, а также содержались угрозы в адрес центра «Дэир», который мог посещать предполагаемый исполнитель взрыва, 35-летний Дмитрий Лукьяненко, пишет «Фонтанка». Еще одну флешку с аналогичной информацией обнаружил один из посетителей или работников центра.
Издание также опубликовало видео, на котором задержанный мужчина рассказал, что посещал «секту экстрасенсов» — «школу Дэир». Кроме того, Лукьяненко признался, что сделал бомбу, «положил» ее и оставил в магазине две флешки. Предполагаемый организатор теракта подробно описал, как принес бомбу в рюкзаке серого цвета в магазин и положил в камеру хранения.
Отметим, что центр «Дэир» (Дальнейшее энерго-информационное развитие) расположен недалеко от супермаркета «Перекресток», где прогремел взрыв. Согласно данным официального сайта центра, он организует семинары по программам здоровья, благосостояния, влияния и развития.
Взрыв в помещении магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером, 27 декабря. Пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее стало известно, что предполагаемый организатор взрыва состоял на учете в психоневрологическом диспансере, писали Nation News.