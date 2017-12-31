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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:38  31 декабря 2017 3

Опубликована запись с предполагаемым организатором теракта в Петербурге. ВИДЕО

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Мужчина рассказал, что сам сделал бомбу и принес ее в магазинФото: depositphotos.com © URA.RU

Следователям удалось вычислить предполагаемого организатора теракта в петербургском супермаркете «Перекресток» благодаря флеш-карте, найденной в палках колбасы при осмотре супермаркета. Также СМИ опубликовали видеозапись с возможным исполнителем теракта, на которой он рассказал о своих мотивах.

На флеш-карте, обнаруженной оперативниками в супермаркете, находился снимок чертежа взрывного устройства, а также содержались угрозы в адрес центра «Дэир», который мог посещать предполагаемый исполнитель взрыва, 35-летний Дмитрий Лукьяненко, пишет «Фонтанка». Еще одну флешку с аналогичной информацией обнаружил один из посетителей или работников центра.

Издание также опубликовало видео, на котором задержанный мужчина рассказал, что посещал «секту экстрасенсов» — «школу Дэир». Кроме того, Лукьяненко признался, что сделал бомбу, «положил» ее и оставил в магазине две флешки. Предполагаемый организатор теракта подробно описал, как принес бомбу в рюкзаке серого цвета в магазин и положил в камеру хранения.

Отметим, что центр «Дэир» (Дальнейшее энерго-информационное развитие) расположен недалеко от супермаркета «Перекресток», где прогремел взрыв. Согласно данным официального сайта центра, он организует семинары по программам здоровья, благосостояния, влияния и развития.

Взрыв в помещении магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером, 27 декабря. Пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее стало известно, что предполагаемый организатор взрыва состоял на учете в психоневрологическом диспансере, писали Nation News.

Валерия Романова
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