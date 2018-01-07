Стало известно, как подорожает жилье в 2018 году

В России в 2018 году продолжится рост цен на квартиры в новостройках. При этом стоимость вторичного жилья продолжит снижаться.
В первую очередь могут подорожать квартиры в проектах с хорошей транспортной доступностью и качеством строительства, передает «Газета.Ru». При этом резкого скачка цен ожидать не стоит: они будут расти в пределах инфляции, предполагаемый рост составит 2-3%. По оценке экспертов, для покупки квартиры в новостройке среднему россиянину надо потратить весь свой доход за 2,7 года.
На вторичном рынке аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен. Они не растут, так как объемы спроса на вторичное жилье существенно ниже, чем предложение, отмечают наблюдатели. Ожидается, что стоимость квадратного метра продолжит плавно снижаться.
Эксперты подчеркнули, что единого рынка недвижимости в России не существует и строительные тенденции существенно разнятся в различных регионах. Среди факторов, которые могут существенно повлиять на цену недвижимости, они назвали показатели безработицы, рост доходов и перспективы снижения ипотечных ставок. Также с 1 января 2018 года стартовали программы поддержки молодых семей, которые могут стимулировать покупку нового жилья.
Как писало «URA.RU», ранее в России запустили «ипотеку для бедных». Жилищные кредиты под 6% станут доступными для семей, где с 1 января появился второй ребенок и последующие дети.