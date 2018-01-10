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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
17:40  10 января 2018 3

Улюкаева поместили в трехместную камеру «Кремлевского централа»

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
У Улюкаева в СИЗО появилось два сокамерникаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам лишения свободы за взятку, переведен в трехместную камере СИЗО «Кремлевский централ». В этом месте он будет находиться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

Кроме Улюкаева в камере содержатся еще двое граждан, сообщил источник «Интерфакса», не уточнив, кто именно является соседями экс-чиновника. «Бывший министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее писало «URA.RU», Улюкаева после приговора сразу поместили в так называемый «Кремлевский централ» — там, как правило, содержатся высокопоставленные осужденные. Адвокат, историк, автор книги «Замурованные» Иван Миронов рассказал агентству, что ждет экс-чиновника в СИЗО.

В конце декабря адвокаты экс-министра подали уже вторую жалобу на приговор Замоскворецкого районного суда Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. «Со стороны защиты с жалобами еще могут обратиться адвокат Тимофей Гриднев и сам Улюкаев», — уточнила представитель суда. Она отметила, что рассмотрение жалоб в Мосгорсуде еще не назначено.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти». Кроме того, суд также назначил Улюкаеву штраф в размере 130 млн рублей и лишил его права занимать государственные должности, напоминает телеканал 360.

По версии следствия, Улюкаев потребовал взятку у Сечина на саммите БРИКС на Гоа в качестве вознаграждения за одобрение сделки по покупке акций «Башнефти». Спустя месяц его задержали во дворе офиса «Роснефти», а в багажнике его служебной машины обнаружили деньги.

Нина Калинина
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