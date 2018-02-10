Небо над столицей Кузбасса затянуто черными тучами. Фотографию необычного явления, сделанную в Заводском районе Кемерово, на своей странице в Instagram опубликовал один из местных жителей Андрей. Метеорологи уже призвали граждан быть бдительными и побеспокоиться о своем здоровье.
На фото видно, как вечернее небо над Кузбассом заволакивает густой черный дым. «Мы в эпицентре этого апокалипсиса», — цитирует портал VSE42.Ru одного из жителей Кемерово. Другие, в обсуждениях под снимком сравнивают происходящее с марсианским пейзажем.
Из-за морозов дым с промышленных предприятий не может подняться достаточно высоко, что и стало причиной необычного явления. Над Кемерово висит смог. О неблагоприятной обстановке метеорологи объявили еще 2 февраля. Режим «черного неба» был введен в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярске, уточняет телеканал RT.