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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:33  10 февраля 2018 5

Сибиряки рассказали о начавшемся апокалипсисе. Официально это называется «режим черного неба». ФОТО

Клипарт. Сентябрь. Часть I, дым, экология, утро, ммк, рассвет
Морозы мешают рассеиваться дыму с заводовФото: Илья Московец © URA.RU

Небо над столицей Кузбасса затянуто черными тучами. Фотографию необычного явления, сделанную в Заводском районе Кемерово, на своей странице в Instagram опубликовал один из местных жителей Андрей. Метеорологи уже призвали граждан быть бдительными и побеспокоиться о своем здоровье.

На фото видно, как вечернее небо над Кузбассом заволакивает густой черный дым. «Мы в эпицентре этого апокалипсиса», — цитирует портал VSE42.Ru одного из жителей Кемерово. Другие, в обсуждениях под снимком сравнивают происходящее с марсианским пейзажем.

Из-за морозов дым с промышленных предприятий не может подняться достаточно высоко, что и стало причиной необычного явления. Над Кемерово висит смог. О неблагоприятной обстановке метеорологи объявили еще 2 февраля. Режим «черного неба» был введен в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярске, уточняет телеканал RT.

Игорь Чукреев
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