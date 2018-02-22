ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге накануне 23 февраля

21:19 22 февраля 2018 0

Задержан подозреваемый в подготовке взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого ФСБ подозревает в подготовке теракта. По данным ведомства, задержанный является выходцем из Центральной Азии.

Теракт он планировал совершить на одном из объектов транспортной инфраструктуры, где происходит массовое скопление людей, сообщает Newinform.com.

В настоящее время спецслужбы проводят необходимые розыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможных причастных к подготовке теракта. Личность задержанного пока не разглашается, уточняет RT.