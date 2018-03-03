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03 марта 2018
17:46  03 марта 2018 4

Лжепрокурора, который угрожал «сгноить» пешеходов, заставили извиниться. ВИДЕО

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Автохам признался, что не имеет отношения к прокуратуреФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Автохам Андрей Ольшанский, который устроил скандал на зебре в Санкт-Петербурге, представляясь прокурором, публично открестился от своей причастности к органам. Он публично попросил у всех прощения за «девиантное поведение».

«По факту происшествия 28 февраля 2018 года на пересечении улицы Восстания и Саперного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею. На службе в прокуратуре не состою. За свое девиантное поведение прошу прощения. Прошу осветить данное обращение в СМИ», — говорит Ольшанский на видео, опубликованном в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Сам инцидент произошел 28 февраля. Андрей Ольшанский за рулем Range Rover не пропустил пешеходов на зебре, после чего устроил скандал. Размахивая корочками и представляясь «прокурором из Центрального района Петербурга», он грозил «сгноить» окружающих, после чего обматерил всех присутствующих и уехал. Сразу после инцидента ГИБДД начала административное расследование и поиск водителя.

Игорь Чукреев
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