«Первый канал» покажет фильм «Крым» в день тишины

В «день тишины», 17 марта, когда закон запрещает любую агитацию в СМИ, «Первый канал» покажет художественный фильм «Крым», основанный на реальных событиях 2014 года. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщила пресс-служба телеканала.
«Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о „Крымской весне“, помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни», — приводит ТАСС комментарий «Первого».
Фильм, напомним, создан при поддержке Минобороны, Микультуры, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Крым по итогам референдума вернулся в состав России.