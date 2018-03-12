20:55 12 марта 2018 8

Певица надела только трусы ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова, выложила в Instagram ролик к своей новой песне «Она не боится». Подписчикам не понравились съемки.

На видео Бузова в одних трусах стоит на заснеженной крыше, изгибается и водит руками под музыку. «Одиноким птицам не нужен нимб», — подписала строчкой из песни съемки телеведущая. Фанаты раскритиковали внешний вид певицы и идею клипа. «Хоть бы лопату взяла и крышу почистила — все больше было бы толку… Ну нахрена так выгибаться, как поломанная, некрасиво. Оля, ты по ходу головой ударилась… Сколько можно эти жопки нам показывать… А зачем так отклячивать зад — чтоб он визуально казался больше?.. У нее трусы порваны или у меня белочка… Она не боится заболеть циститом на морозе?.. Днище, позорище, потом ноешь, что одна… Опять косит под жену бывшего. Клиника и срам», — возмущаются подписчики

Ранее поп-звезду высмеяли за боязнь холода. «Господи, почти без трусов плясать не холодно, а как спать, так морозком надует?» — прокомментировали в Сети.

30 января бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, обвенчался с фотомоделью Анастасией Костенко. Причиной развода Бузовой и Тарасова стал роман Дмитрия с ростовской моделью. Шоумен Comedy Club Тимур Батрутдинов после отдыха с Бузовой в Таиланде заявил, что между ним и Ольгой «нечто большее, чем дружба».