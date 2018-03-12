{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
20:55  12 марта 2018 8

В Сети высмеяли Бузову, снявшуюся в нижнем белье на крыше. «Оля, ты головой ударилась»

Певица надела только трусыФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова, выложила в Instagram ролик к своей новой песне «Она не боится». Подписчикам не понравились съемки.

На видео Бузова в одних трусах стоит на заснеженной крыше, изгибается и водит руками под музыку. «Одиноким птицам не нужен нимб», — подписала строчкой из песни съемки телеведущая. Фанаты раскритиковали внешний вид певицы и идею клипа. «Хоть бы лопату взяла и крышу почистила — все больше было бы толку… Ну нахрена так выгибаться, как поломанная, некрасиво. Оля, ты по ходу головой ударилась… Сколько можно эти жопки нам показывать… А зачем так отклячивать зад — чтоб он визуально казался больше?.. У нее трусы порваны или у меня белочка… Она не боится заболеть циститом на морозе?.. Днище, позорище, потом ноешь, что одна… Опять косит под жену бывшего. Клиника и срам», — возмущаются подписчики

Ранее поп-звезду высмеяли за боязнь холода. «Господи, почти без трусов плясать не холодно, а как спать, так морозком надует?» — прокомментировали в Сети.

30 января бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, обвенчался с фотомоделью Анастасией Костенко. Причиной развода Бузовой и Тарасова стал роман Дмитрия с ростовской моделью. Шоумен Comedy Club Тимур Батрутдинов после отдыха с Бузовой в Таиланде заявил, что между ним и Ольгой «нечто большее, чем дружба».

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров