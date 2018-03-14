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14 марта 2018
12:38  14 марта 2018 0

Назван лидер в рейтинге работодателей России

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Росатом возглавил рейтингФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Рейтинг работодателей России — 2017» составил рекрутинговый портал Headhunter.ru. Список возглавили «Сибур» и Росатом.

Работодателя 2017 года выбирали среди тысячи госкомпаний, количеством сотрудников превышающих 100 человек. Эксперты портала опрашивали соискателей на должности и работников самих предприятий. Согласно данным анкет, тройку работодателей-лидеров составили энерго- и IT-компании. 1-е и 2-е места заняли «Сибур» и Росатом (энегетика, добыча и переработка сырья), на третьем месте оказалась NVIDIA (IT и интернет).

Росатом за 5 лет поднялся в рейтинге на 30 позиций, это самый большой рост за всю историю рейтинга», — пояснил эксперт HeadHunter Нина Осовицкая. В госкорпорации «Росатом» заверили, что не планируют останавливаться на достигнутом. «Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трех лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто», — отметил директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

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Наталья Михалева
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