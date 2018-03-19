Якубович посоветовал Грудинину сбрить усы. «Мужик должен держать слово»

20:29 19 марта 2018 0

«Мужик должен держать слово», — подчеркнул Якубович Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович считает, что проигравший спор кандидат в президенты РФ Павел Грудинин должен сбрить усы. Он напомнил ему о мужской чести.

«Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой — свои усы», — цитируют телеведущего «Дни.ру». В качестве примера телеведущий рассказал историю про журналиста, проигравшего спор о результатах матча между командами СССР и Канады. «Обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету», — рассказал Якубович.

Отметим, за месяц до выборов Павел Грудинин поспорил с журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет меньше 15% по итогам голосования. Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, Павел Грудинин получил 11,77%. Он заявил, что сбреет усы тогда, когда снова встретится с журналистом и тот «на камеру скажет, что он считает, что выборы были честными».