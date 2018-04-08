Телеведущая Ксения Собчак перестала выставлять напоказ кулон на шее, который ее поклонники приняли за кожный нарыв. Она опубликовала снимок из Таиланда в дождевике, за которым все еще видно цепочку от неоднозначного украшения.
«С погодой нам, конечно, не очень повезло. Пришлось успокаивать себя мантрой „у природы нет плохой погоды“, тем более что прелесть есть и в купании под дождем! Тропические ливни могут быть прекрасными, главное иметь под рукой стильный дождевик!», — написала Собчак в Instagram.
Как писало «URA.RU», ранее телеведущая напугала фанатов снимками с кулоном, который ее подписчики сравнили с «фурункулом» и «бородавкой». «Прыщ какой-то на декольте»; «У вас клещ на груди»; «Неудачное украшение. На миг мне показалось, что это большая родинка на груди», — отметили пользователи в комментариях.