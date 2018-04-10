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10 апреля 2018
17:40  10 апреля 2018 1

Добровольцев и волонтеров освободят от налогов

Всероссийский форум
Раньше за работу либо волонтер, либо организатор должен был заплатить 13%-ный налогФото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная дума во втором чтении приняла правительственный законопроект об освобождении добровольцев и волонтеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ— 13%). От налогового обложения также освободили президентские гранты по любым направлениям.

Цель проекта — исключить из налоговой базы доходы добровольцев и волонтеров. Речь идет о тех доходах, которые связаны с благотворительной деятельностью, и получаемых в виде аренды жилья, компенсации за проезд, питания, обеспечения оборудованием или страхования. Инициаторы поправки в Налоговый кодекс — Общественная палата России, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация волонтерских центров.

В разговоре с «URA.RU» замгендиректора АНО «Дирекции спортивных и социальных проектов» Александр Карпов рассказал, что год назад Владимир Путин поставил задачу найти решение, снять барьеры, мешающие людям заниматься волонтерским движением. Одним из барьеров был 13%-ный налог. «Ранее либо волонтер должен был выплатить этот налог, либо организатор. И одно дело, когда человек за зарплату работает и платит отчисления, а другое — когда он трудится безвозмездно», — подчеркнул Карпов.

«Правительство сделало такой шаг, который явно снимает один из барьеров и делает нас ближе на пути к тому, чтобы больше населения в стране вовлекалось в добровольческую деятельность», — уточнил Карпов. Кроме того, согласно принятому законопроекту от уплаты НДФЛ освободили гранты президента РФ независимо от направлений, на которые выделяются средства.

Иван Шестак
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