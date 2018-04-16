Депутату Толстому, посоветовавшему лечиться корой дуба, напомнили о дочке, которая учится в США

17:46 16 апреля 2018 0

Телеведущего раскритиковали в соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети вице-спикеру Государственной Думы, телеведущему Петру Толстому, припомнили, что его дочь учится в американском Йельском университете. Ранее он посоветовал россиянам не использовать лекарства из США, а принимать при болезнях народные средства — кору дуба и настойку боярышника.

«Дочка патриота Петруши Толстого учится в США и известна фразой: „Не дай бог учиться в России“. А вы и дальше слушайте сказки ее папашки про чудодейственные свойства коры дуба и пользу боярышника!» — написал в Twitter пользователь Каспер Привидение. Твит нашел отклик среди других пользователей, вызвав шквал критики в адрес Толстого и его дочери. В соцсети депутата сравнили с насекомым и обозвали свиньей.

В прошлом году дочь телеведущего Александра, находясь в летнем лагере Йельского университета, нелестно отозвалась о российском образовании. Ее раскритиковали в Сети. Петр Толстой заступился за дочь, сославшись на то, что публикация в интернете не отрицает патриотизма Александры. После скандала дочь депутата удалилась из соцсети.

Ранее Петр Толстой высказался о возможном запрете иностранных лекарств в России из-за санкций. Страдающим гипертонией россиянам вице-спикер Госдумы посоветовал «сплевывать» американские лекарства и использовать для лечения кору дуба и настойку боярышника, напоминает «URA.RU». Позже, правда, Толстой признался, что говорил это в шутку.