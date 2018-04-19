21:30 19 апреля 2018 1

Супермаркет проведет проверку сотрудницы Фото: скриншот из видеоролика

Покупательница сетевого магазина «Дикси» в Пушкино на Московском проспекте засняла конфликт с продавцом. Кассирше не понравилось, что ее снимают на телефон. После этого сотрудник супермаркета не выдержала и сорвалась, несколько раз ударив «оператора».

«Мне сказали, что у меня фальшивые деньги, на что я попросила предоставить аппарат для проверки денег. Что было дальше, вы увидите в этом видео!» — написала автор съемки. По словам покупательницы, кассир «психанула» и стала кричать: «Иди отсюда», а потом пустила в ход кулаки. Работница магазина сопровождала свои действия словами: «Какое право ты имеешь меня снимать?». В итоге женщин пришлось разнимать мужчинам. «Поведение сотрудницы недопустимо. По данному факту будет проведена проверка и приняты соответствующие меры», — передает слова сотрудников пресс-службы ГК «Дикси» сайт «Подмосковье сегодня».