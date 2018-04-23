Агентство ярких новостей «Моменты» запускает свой первый видеопроект. Теперь портал будет публиковать на своем youtube-канале интервью с самыми интересными и важными лицами Екатеринбурга. Ведущей интернет-шоу стала городской ресторатор Анна Манерова, создавшая ресторан «Касторка».
Героем первого выпуска шоу согласилась стать директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. Она редко дает интервью журналистам, но не смогла отказать «Моментам» и ответила на все острые вопросы.
Например, Самойлова рассказала, как создавала холдинг, как доказывала местной власти, что культурные проекты важны. Поговорила о проблемах театральных площадок и культуре посещения. А также не обошла стороной тему про ее первый брак с вокалистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.
«Появление такого проекта назревало давно. Городу нужно знать героев, которые повлияли на привычки жителей. Это могут быть люди из бизнеса, культуры, политики и других сфер. Наша цель — открыть широкому кругу горожан эти имена», — сказала «URA.RU» главный редактор «Моментов» Елена Сальник.
Интернет-шоу будет выходить раз в три недели. Уже известно, что вторым героем проекта станет учредитель сети фитнес-центров Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба.