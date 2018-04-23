{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
08:23  23 апреля 2018 0

Портал «Моменты» запустил новый видеопроект. Теперь горожане узнают, кто на самом деле меняет их жизнь к лучшему. ВИДЕО

Бэкстейдж интервью с Татьяной Самойловой. Екатеринбург, самойлова татьяна
Татьяна Самойлова стала героиней первого шоу «Моментов»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Агентство ярких новостей «Моменты» запускает свой первый видеопроект. Теперь портал будет публиковать на своем youtube-канале интервью с самыми интересными и важными лицами Екатеринбурга. Ведущей интернет-шоу стала городской ресторатор Анна Манерова, создавшая ресторан «Касторка».

Героем первого выпуска шоу согласилась стать директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. Она редко дает интервью журналистам, но не смогла отказать «Моментам» и ответила на все острые вопросы.

Например, Самойлова рассказала, как создавала холдинг, как доказывала местной власти, что культурные проекты важны. Поговорила о проблемах театральных площадок и культуре посещения. А также не обошла стороной тему про ее первый брак с вокалистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.

«Появление такого проекта назревало давно. Городу нужно знать героев, которые повлияли на привычки жителей. Это могут быть люди из бизнеса, культуры, политики и других сфер. Наша цель — открыть широкому кругу горожан эти имена», — сказала «URA.RU» главный редактор «Моментов» Елена Сальник.

Интернет-шоу будет выходить раз в три недели. Уже известно, что вторым героем проекта станет учредитель сети фитнес-центров Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров