Российская чемпионка по велогонкам погибла в ДТП с подростком без прав

Чемпионка России по велотреку Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. 24-летняя спортсменка стала жертвой несовершеннолетнего, севшего за руль без прав.
Инцидент произошел в Архипо-Осиповке: «ВАЗ-2107», которым управлял 17-летний парень, вылетел на встречную полосу улицы Каштановая. Сбитая машиной спортсменка получила тяжелые травмы. Ее пытались реанимировать, но усилия оказались безуспешными, сообщает Nation News.
Соболезнования родным и близким чемпионки выражают в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), а также подписчики ее страницы в Instagram. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю началась проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Президент ФВСР Вячеслав Екимов сообщил, что спортсмены намерены контролировать ход расследования.
Фото: «Пятый канал»