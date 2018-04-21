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21 апреля 2018
21:35  21 апреля 2018 2

Российская чемпионка по велогонкам погибла в ДТП с подростком без прав

Центр медицины катастроф. Курган, реанимация, скорая помошь
Врачи оказались бессильны (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чемпионка России по велотреку Лидия Плужникова погибла в результате ДТП‍ в Краснодарском крае. 24-летняя спортсменка стала жертвой несовершеннолетнего, севшего за руль без прав.

Инцидент произошел в Архипо-Осиповке: «ВАЗ-2107», которым управлял 17-летний парень, вылетел на встречную полосу улицы Каштановая. Сбитая машиной спортсменка получила тяжелые травмы. Ее пытались реанимировать, но усилия оказались безуспешными, сообщает Nation News.

Соболезнования родным и близким чемпионки выражают в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), а также подписчики ее страницы в Instagram. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю началась проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Президент ФВСР Вячеслав Екимов сообщил, что спортсмены намерены контролировать ход расследования.

Фото: «Пятый канал»

Владимир Васин
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