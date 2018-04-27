19:14 27 апреля 2018 0

Ольга Бузова никак не комментирует новое «коммерческое предложение» Фото: Ольга Бузова, Instagram

В Интернете распространяется скриншот коммерческого предложения для Ольги Бузовой — якобы от известной сети кафе «Бургер Кинг». Речь идет об участии певицы в неординарной рекламной кампании.

В качестве своеобразного слогана для кампании маркетологи заведения предложили фразу «В рот круглый год», сообщает портал «Дни.ру». Ее цель — стимулировать продажи большого гамбургера «Воппера». По условиям контракта, Ольга Бузова должна будет каждую неделю публиковать на своей странице в Instagram видео, на котором она ест «Воппер» и говорит: «В рот круглый год — с удовольствием». «Наши исследования показали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительно скажутся на продажах», — говорится в «документе».

В своих аккаунтах Ольга Бузова никак не комментирует такое предложение. Поклонники певицы и телеведущей при этом подозревают, что распространенный скриншот — не более чем фальшивка.