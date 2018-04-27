{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:14  27 апреля 2018 0

Бузовой предложили участие в рекламной кампании «В рот круглый год». СКРИН

Ольга Бузова никак не комментирует новое «коммерческое предложение»Фото: Ольга Бузова, Instagram

В Интернете распространяется скриншот коммерческого предложения для Ольги Бузовой — якобы от известной сети кафе «Бургер Кинг». Речь идет об участии певицы в неординарной рекламной кампании.

В качестве своеобразного слогана для кампании маркетологи заведения предложили фразу «В рот круглый год», сообщает портал «Дни.ру». Ее цель — стимулировать продажи большого гамбургера «Воппера». По условиям контракта, Ольга Бузова должна будет каждую неделю публиковать на своей странице в Instagram видео, на котором она ест «Воппер» и говорит: «В рот круглый год — с удовольствием». «Наши исследования показали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительно скажутся на продажах», — говорится в «документе».

В своих аккаунтах Ольга Бузова никак не комментирует такое предложение. Поклонники певицы и телеведущей при этом подозревают, что распространенный скриншот — не более чем фальшивка.

Фото: паблик «Дом-2 свежие новости», «ВКонтакте»

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров