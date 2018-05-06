Актриса Любовь Толкалина — бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского, — поразила поклонников необычно смелым фото в Instagram. Толкалина предстала перед подписчиками совершенно обнаженной, лишь прикрыв руками грудь. Правда, тело ее при этом полностью покрыто слоем целебной грязи.
«Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь! Мы в Абано термах, в уникальном месте», — подписала Толкалина публикацию. «Отличная у Вас фигура, но фотка смелая!!!»; «Стройняшка»; «Как тоненькая веточка!» — восхищенно пишут в комментариях поклонники 40-летней звезды. Которая, слову, уже не в первый раз выкладывает в соцсети достаточно откровенные снимки.
Как ранее сообщало «URA.RU», Любовь Толкалина имеет родню на Урале. В Челябинской области проживает ее бабушка, которую актриса навещала в начале этого года. Встрече с ней был посвящен отдельный пост в Instagram, который растрогал пользователей.