Ученые: туризм приведет к экологической катастрофе на Земле

07:37 09 мая 2018 0

Человеческое любопытство губит планету Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Исследователи Сиднейского университета (Австралия) пришли к выводу, что одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа являются туристы. Туриндустрия и любопытство человека губят планету, утверждают ученые.

По итогам четырех лет наблюдений и расчетов выяснилось, что на долю туристов приходится 8% выбросов, сообщает «Ридус». Как отмечают ученые, именно в странах, наиболее привлекательных для туристов, наблюдаются серьезные проблемы с чистотой озонового слоя. В числе самых проблемных называют Мальдивы, Кипр и Сейшелы, пишет Life.ru.

Также на основе полученных данных исследователи составили антирейтинг стран по объему произведенного туристами углекислого газа. На первом месте оказалось США, на втором — Китай, на третьем — Индия, отмечает агентство Nation News.