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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
05:58  10 мая 2018 0

СМИ сообщили о пропаже костюма «Железного человека» за 20 млн рублей

Стоимость костюма оценивается в 320 тысяч долларовФото: кадр из фильма «Железный человек»

Полиция Лос-Анджелеса начала расследовать пропажу костюма, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в фильме «Железный человек» в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка.

По данным телеканала Fox News, стоимость оригинальных доспехов составляет 320 тысяч долларов [более 20 млн рублей]. В последний раз реквизит видели на складе в феврале 2018 года. По мнению сотрудников, костюм исчез в апреле, однако узнали об этом лишь 8 мая.

Бюджет фильма «Железный человек» составил 140 миллионов долларов, а сборы с проката превысили отметку в 585 млн. Кроме того, лента была номинирована на премию «Оскар» за лучший монтаж звука и визуальные эффекты.

Сергей Демин
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