СМИ сообщили о пропаже костюма «Железного человека» за 20 млн рублей

Стоимость костюма оценивается в 320 тысяч долларов
Полиция Лос-Анджелеса начала расследовать пропажу костюма, в котором актер Роберт Дауни-младший снимался в фильме «Железный человек» в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка.
По данным телеканала Fox News, стоимость оригинальных доспехов составляет 320 тысяч долларов [более 20 млн рублей]. В последний раз реквизит видели на складе в феврале 2018 года. По мнению сотрудников, костюм исчез в апреле, однако узнали об этом лишь 8 мая.
Бюджет фильма «Железный человек» составил 140 миллионов долларов, а сборы с проката превысили отметку в 585 млн. Кроме того, лента была номинирована на премию «Оскар» за лучший монтаж звука и визуальные эффекты.