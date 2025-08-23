Пугачева восхитилась бойцом ВСУ, который получил награду от Зеленского

Певица Алла Пугачева поздравила лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который служил в ВСУ, с получением государственной награды от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СМИ и telegram-каналах.
«Заслужил! Браво!», — написала Алла Пугачева, комментируя пост Вакарчука, в котором он демонстрировал медаль «Национальная легенда Украины», врученную ему главой государства. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на telegram-каналы.
После этого в адрес артистки поступила критика со стороны украинских пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы назвали Пугачеву «идиоткой» и обвинили ее в неискренности.
Святослав Вакарчук заключил контракт с ВСУ в марте 2022 года. Он был направлен во Львовскую областную военную администрацию, где занимал должность офицера по морально-психологической поддержке. Летом 2024 года стало известно, что музыкант подал электронную декларацию об увольнении с военной службы. В ряде украинских СМИ также сообщалось, что его брат работает в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) во Львове и участвует в насильной мобилизации граждан.
