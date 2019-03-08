Украинцы отказываются от газового отопления и переходят на дрова

Украинцы отказываются от газа и отапливают дома дровами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Из-за высоких цен на газовое отопление жителям Украины приходится переходить на дрова. Об этом заявил депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко.

По словам политика, он следит за тем, как украинцы справляются с повышением цен на топливо. В 2006 году, по его словам, в стране был экологически чистый газ, который власти провели в села. Люди «с удовольствием им пользовались», однако вскоре ситуация изменилась: «Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова», — приводит «Царьград» слова Бойко.

Он подчеркнул, что с 2014 года (госпереворот) жители страны не в состоянии оплачивать «колоссальные счета» за газ, поскольку селянам приходят счета в размере около четырех тысяч гривен (более десяти тысяч рублей). Из-за этого люди вынуждены отапливать дома дровами.

В январе руководитель украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких тарифов ЖКХ украинцы вынуждены отапливать квартиры при помощи кирпичей, которые они разогревают на кухонной плите.