В США официально запретят признавать Крым российским

Комитет по иностранным делам Конгресса США 7 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий американским властям признавать Крым российским. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на текст документа.
«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией», — говорится в законопроекте. Согласно документу, все государственные органы и учреждения США не имеют права «предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь», если речь идет о признании суверенитета Москвы. В документе подчеркивается, что органы власти в Штатах не могут признать Крым Россией ни фактически, ни юридически.
Однако в законопроекте есть лазейка. В документе говорится, что американский лидер имеет право нарушить данный запрет, если это будет «необходимо для интересов национальной безопасности».
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что признает Крым территорией России. Также он высказался о возможной отмене антироссийских санкций.