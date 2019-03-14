Тюменский губернатор объяснил, почему назначил своим замом оппозиционера

Тюменский губернатор отметил, что партийная принадлежность при работе в правительстве региона не важна Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые прокомментировал назначение своим заместителем Владимира Сысоева, который представлял регионы «тюменской матрешки» в Госдуме. Глава региона отметил эффективную работу управленца и заявил, что не готов обсуждать вопрос выхода Сысоева из ЛДПР.

«Вопрос о приостановке членства [в партии] нужно адресовать Сысоеву. Все мы состоим в одной партии — партии Тюменской области. Сысоев — эффективный менеджер, имеющий опыт работы в правительстве Тюменской области. Будучи депутатом Госдумы России, он всегда защищал интересы нашего региона и справится с возложенными на него обязанностями замгубернатора. Напомню, что он входит в высший кадровый резерв страны», — отметил Моор.

Председатель облдумы Сергей Корепанов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что Сысоев станет не первым представителем оппозиции в истории правительства региона. «Это не первый случай, когда оппозиция приходит из думы во власть. Когда-то [спикер гордумы Тюмени Евгений] Заболотный, возглавлявший „Справедливую Россию“ в думе, стал замгубернатора. Это свидетельство хорошей рабочей атмосферы в думе», — отметил Корепанов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 марта губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева. В нижней палате парламента он представлял ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область.