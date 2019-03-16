Режиссера фильма «Весна на Заречной улице» экстренно госпитализировали

Кинорежиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Как пишет «Пятый канал» у 93-летнего народного артиста СССР началось внутренне кровотечение.
Режиссер находился дома, когда ему внезапно стало плохо, его доставили в больницу в полуобморочном состоянии. «Сейчас он находится в реанимации. За его жизнь борются медики», — уточняют источники телеканала.
По данным РЕН ТВ, это не первая госпитализация Хуциева за последнее время. Перед новым годом Хуциев и его жена попадали в реанимацию. Супругу врачи тогда спасти не смогли.
Хуциев, напомним, является автором фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и других.