Дмитрий Киселев призвал «выдавить из себя Сталина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"

Телеведущий Дмитрий Киселев заступился за находящихся под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также за сидящего под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова и осужденного в прошлом пермского учителя Александра Поносова. Журналист уверен, все эти люди не заслуживают столь длительного лишения свободы или затягивания судебного процесса. С такой речью он выступил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Телеведущий сослался на слова президента России Владимира Путина, в которых увидел призыв «выдавливать из себя Сталина», считавшего человека «пылью». По словам Киселева, российский лидер с первого президентского срока просит правоохранителей заключать подозреваемых под стражу только в случае реальной необходимости. Однако ситуация в стране не меняется, считает телеведущий.

«В нас эта традиция репрессии, надо признать, все еще теплится. И, если угодно, репрессивное мышление — часть нашей культуры, которая чудесным образом все воспроизводится в недрах нашего госаппарата. Путин прямо тащит все общество и всю систему из этого болота, а мы — нет», — сказал Киселев.

В качестве примера он привет Мамаева и Кокорина, которых содержат за драки в СИЗО уже на протяжении полугода. Вместо заключения под стражу он предложил оштрафовать их на «миллионы долларов», поделив эти деньги между государством и потерпевшими.

Еще один пример — Кирилл Серебренников, проходящий по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Журналист считает, что все это время режиссер мог бы находиться под подпиской о невыезде, а не под домашним арестом. С несправедливостью, как считает телеведущий, столкнулся и сельский учитель из Пермского края Александр Поносов, который был осужден за использование контрафактного программного обеспечения в школьном классе.