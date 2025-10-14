Путин сменил посла России в Австрии

Путин назначил нового посла в Австрии
Путин назначил нового посла в Австрии

Новым послом России в Австрии назначен Андрей Грозов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначил Андрея Грозова послом Российской Федерации в Австрии», — гласит документ. Ранее Грозов занимал должность постпреда РФ при уставных и иных органах СНГ. С этого поста он освобожден другим указом президента.

Грозов стал новым послом в Австрии
Грозов стал новым послом в Австрии
Фото:

