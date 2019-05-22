Владимир Зеленский не хочет работать в здании президентской администрации Фото: Личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Новому главе Украины Владимиру Зеленскому не понравилось президентское кресло, которым до него пользовался Петр Порошенко. Об этом он заявил в свой первый рабочий день, который на видео записала его команда.

На кадрах Зеленский впервые садится за президентский стол. Видеозапись смонтирована под мелодию из сериала «Слуга народа», в котором снимался Зеленский. «Неудобно», — сказал он, разместившись в кресле. Команда нового украинского лидера ответила на эту фразу аплодисментами. «Чего вы хлопаете?» — спросил президент. Он отметил, что ждет переезда. Ранее Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании президентской администрации и планирует переехать в более «открытое» место, сообщает « ТВЦ ».

20 мая в здании Верховной рады состоялась инаугурация избранного украинского президента Владимира Зеленского. Он принес присягу на Библии и Конституции и официально стал главой государства, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что на церемонии присутствовали предыдущие украинские президенты — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.