26 мая 2019

Российские бизнесмены оценили свои доходы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 02:59
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Большинство предпринимателей довольны прибылью за прошлый годФото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство российских бизнесменов остались довольны своей прибылью, полученной за последний год. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного VK Business и компанией ResearchMe.

«Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год», — цитирует ТАСС итоги исследования, в рамках которого были опрошены порядка полутора тысяч бизнесменов.

Кроме того, почти половина из них (45%) признались, что прибыль оказалась даже выше ожидаемой, а каждый третий из них подчеркнул, что перевыполнил план на 20% и более. У 40% годовой заработок оправдал ожидания, а у 15% прибыль оказалась ниже запланированной.

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