Российские бизнесмены оценили свои доходы

Большинство российских бизнесменов остались довольны своей прибылью, полученной за последний год. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного VK Business и компанией ResearchMe.
«Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год», — цитирует ТАСС итоги исследования, в рамках которого были опрошены порядка полутора тысяч бизнесменов.
Кроме того, почти половина из них (45%) признались, что прибыль оказалась даже выше ожидаемой, а каждый третий из них подчеркнул, что перевыполнил план на 20% и более. У 40% годовой заработок оправдал ожидания, а у 15% прибыль оказалась ниже запланированной.