Экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили подарили съедобный галстук. Презент политику вручил один из журналистов, встречавших его в аэропорту Варшавы, откуда он отправился на Украину.
«Очень смешно. Это с „Новичком“ или без?» — цитирует Саакашвили «Пятый канал».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт. Бывший грузинский лидер лишился его в 2017 году из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. Сейчас политик уже вернулся на Украину, уточняет «Национальная служба новостей».