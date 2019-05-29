Вернувшемуся на Украину Саакашвили подарили съедобный галстук. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 20:53
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Михаил Саакашвили подарок журналистов не принялФото: depositphotos.com

Экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили подарили съедобный галстук. Презент политику вручил один из журналистов, встречавших его в аэропорту Варшавы, откуда он отправился на Украину.

«Очень смешно. Это с „Новичком“ или без?» — цитирует Саакашвили «Пятый канал».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт. Бывший грузинский лидер лишился его в 2017 году из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. Сейчас политик уже вернулся на Украину, уточняет «Национальная служба новостей».

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