Депутат от КПРФ оправдалась за фразу «Россию не люблю!»

Ольге Карповой грозит исключение из Собрания депутатов Фото: пресс-служба Собрания депутатов НАО

Представитель КПРФ в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа Ольга Карпова объяснила, что имела в виду под фразой «Россию не люблю!», которую написала под постом в социальных сетях. По словам женщины, к родной стране можно испытывать чувство патриотизма, но не любви.

Скандал разгорелся после того, как Карпова прокомментировала пост в группе «Подслушано Нарьян-Мар» во «ВКонтакте». Депутат вступила в дискуссию с мужчиной, написавшем, что оппозиционные политики живут за пределами России, но «кричат о любви к ней». Отвечая комментатору, Карпова заявила, что она как представитель оппозиции живет на родине и каждый день «пропускает проблемы населения через себя». «Россию не люблю!» — подчеркнула женщина. Это высказывание привлекло внимание коллег Карповой. Была созвана парламентская комиссия по этике, депутату грозит исключение из Собрания депутатов.

В разгар конфликта Карпова рассказала журналистам, что имела в виду. «Любовь к России и патриотизм — разные вещи, в моем понимании. Люблю нашу природу, поля, леса, березки, закаты, рассветы. Людей люблю, семью, детей! Любовь — более глубокое чувство, как можно любить Россию? По отношению к стране может быть чувство патриотизма!» — сказала депутат в беседе с «Ридусом». Карпова также отметила, что некоторые решения российской власти в последнее время разочаровывают ее.