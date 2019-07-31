Онищенко обвинил Ходорковского в гибели журналистов в ЦАР

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что олигарх Михаил Ходорковский причастен к гибели трех журналистов в Центральноафриканской республике. По словам Онищенко, будучи руководителем, ему следовало обеспечить безопасность своих подчиненных.
«Если он нанимал людей, а он их нанимал, не обеспечив им самого главного — безопасности, причем не только их здоровья, но и жизни, значит, вина лежит на нем», — приводит слова депутата агентство Nation News. По словам Онищенко, тот факт, что Ходорковский скрывается за границей, говорит о понимании им своей вины.
Также политик отметил, что обещание Ходорковского приняться участие в расследовании — пустое. «Полномочий и структур у него на это нет», — говорит Онищенко.
В августе 2018 году в Центральноафриканской республике погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Трагедия произошла при выполнении задания от «Центра управления расследованиями», принадлежащего Ходорковскому, передает «Утро.ру». ЦУР обещало провести расследование и найти убийц. Сейчас Ходорковский скрывается за границей, а власти республики заявили о приостановке следствия.