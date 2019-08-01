В Белом доме рассказали, о чем Путин договорился с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать Фото: Официальный сайт Президента РФ

Во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили договоренности по двусторонней торговле. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам беседы лидеров стран.

«Лидеры обсудили торговлю между двумя странами», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе беседы Трамп выразил готовность оказать помощь в тушении сибирских пожаров. Президент США выразил «обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров». От помощи российский лидер отказался, но «при необходимости» прибегнет к ней, передает VSE42.Ru.

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин оценил шаг со стороны американского коллеги как «залог восстановления полноформатных отношений между странами». Также лидеры государств договорились продолжать контакты как в формате телефонным разговоров, так и при личных встречах.

Пожары охватили уже порядка 3 млн гектаров сибирских лесов. К тушению пожаров подключилась авиация Минобороны РФ, пишет RT.