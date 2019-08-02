СМИ узнали о скорой свадьбе Собчак

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак снова выйдет замужФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал Dark Cosmo.

«Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь», — сказано в сообщении. По данным инсайдеров, торжество состоится 13 сентября. Подогревает слухи и сам режиссер, который недавно опубликовал видеоролик с Собчак, дополнив его признанием в любви.

Ранее в соцсетях неоднократно появлялись совместные фотографии журналистки и режиссера, однако официального подтверждения отношений не было, отмечает агентство Nation News. Если телеведущая подтвердит информацию, то это станет ее вторым замужеством после шестилетнего брака с актером Максимом Виторганом, уточняет портал «Дни.ру».

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