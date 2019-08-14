Кремль впервые прокомментировал отставку американского посла

Дмитрий Песков отметил, что Джон Хантсман работал, чтобы придать конструктив российско-американским отношениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенты России и США обсуждали отставку американского посла Джона Хантсмана, в ближайшее время Вашингтон представит МИДу РФ кандидата на его место. Об этом в ходе конференц-колла журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, [президент США Дональд] Трамп сообщил [российскому коллеге Владимиру] Путину, что последует отставка посла Хантсмана. <…> Кандидатура нового посла, как сказал Трамп, будет в ближайшее время внесена», — сообщил Песков.

Он отметил, что Хантсман работал в «один из самых тяжелых периодов в истории двусторонних отношений» РФ и США. «Несмотря на это, посол работал, чтобы придать конструктивные характеристики нынешнему периоду двусторонних отношении России и Америки», — отметил Песков.

Как писало «URA.RU», посол США в РФ Джон Хантсман, работающий в Москве с осени 2017 года, покинет Россию после 3 октября. В заявлении об отставке, которое он подал Дональду Трампу, говорится, что дипломат хотел бы вернуться к семье.