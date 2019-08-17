В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности

Инцидент с самолетом, севшим на кукурузном поле, произошел 15 августа Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В переговорах диспетчера и пилота лайнера А321 «Уральских авиалиний», сумевших посадить самолет в кукурузное поле после отказа двух двигателей, нашли странности. На них указал президент «Шереметьевского профсоюза летного состава» Игорь Дельдюжов.

Дельдюжова удивило то, что диспетчер спросил у пилота лайнера об их местонахождении, в то время как этот сотрудник должен видеть взлетающий самолет. «Немножко покоробило: „Какая у вас высота?“ — „Да мы уже сели“», — передает телеканал 360 слова эксперта. Подлинность расшифровки переговоров подтвердили в «Уральских авиалиниях».

Ранее Международный авиационный комитет расшифровал записи черных ящиков с экстренно севшего самолета, напоминает агентство Nation News. Судя по записям, пилоты лайнера сообщили об отказе двигателей практически сразу после взлета, а диспетчеры несколько раз предупреждали их о перелетных птицах.

ЧП с самолетом «Уральских авиалиний», который направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь, произошел 15 августа. Причиной стало столкновение с чайками, которые попали в воздухозаборники, после чего отказали двигатели машины. Командир судна Дамир Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.