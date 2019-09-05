Евгений Петросян творчески описал посещение дачи-музея Иосифа СталинаФото: страница Евгения Петросяна в Instagram @petrosyanevgeny
Народный артист РСФСР Евгений Петросян провел время с аниматором в роли Лаврентия Берии на даче-музее Иосифа Сталина в Сочи. Юморист рассказал об этом в Instagram.
«Здесь и кинозал, и кабинет, на столе стоит чернильница — подарок Мао Цзэдуна на 70-летие Сталина, и бильярд с его личным кием, и даже подходил ко мне Берия, вселяя ужас в первый момент, но мы с ним перешли на юмористический язык, и тогда стало весело», — сообщил Петросян.
Он отметил, что больше 60 лет приезжает в Сочи и давно знает о даче Сталина вблизи горы Ахун. Посетить музей Петросян решил, когда узнал, что дача больше не принадлежит санаторию, а «превращается» в музей. Артист сказал, что Сталин — «непростая фигура, но значительная», и поделился, что, когда вник в особенности бытовой жизни советского вождя, начал понимать «нечто большее», чем можно узнать из «всеобщей истории».
Берия занимал ряд ключевых постов в СССР. Он был главой НКВД (Народный коммисариат внутренних дел), в годы Великой Отечественной войны состоял в качестве постоянного советника при Ставке Главного Командования ВС СССР. Также он курировал ядерные разработки Советского союза. После смерти Сталина претендовал на руководство страной наряду с Никитой Хрущевым. В 1953 году был расстрелян при аресте по подозрению в госизмене.