Умер исполнитель песни «Снег кружится»

Юрий Петерсон умер спустя месяц после автора песен, которые он исполнял
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон. Причины смерти артиста не называются.
«В возрасте 71 года скончался популярный певец и музыкант Юрий Петерсон», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на родных музыканта.
Петерсон родился в Риге. Стал известен благодаря работе в группах «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении обрели популярность песни «На дальней станции сойду», «Вся жизнь впереди» и многие другие.
5 августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Основателю ВИА «Пламя» было 82 года.