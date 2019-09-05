Умер исполнитель песни «Снег кружится»

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Юрий Петерсон умер спустя месяц после автора песен, которые он исполнялФото: скриншот видео с канала Андрея Михайлова, YouTube

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон. Причины смерти артиста не называются.

«В возрасте 71 года скончался популярный певец и музыкант Юрий Петерсон», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на родных музыканта.

Петерсон родился в Риге. Стал известен благодаря работе в группах «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении обрели популярность песни «На дальней станции сойду», «Вся жизнь впереди» и многие другие.

5 августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Основателю ВИА «Пламя» было 82 года.

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