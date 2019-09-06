05 сентября 2019

Познер признался, что боится немецкой речи

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По словам Владимира Познер, его страхи связаны с преступлениями немцев во время Второй мировой войныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский телеведущий Владимир Познер заявил о том, что он испытывает страх, когда кто-либо рядом с ним начинает говорить на немецком языке. Это связано с тем, что он хорошо помнит о преступлениях, которые немцы совершали в ходе Второй мировой войны. Об этом журналист заявил в интервью youtube-каналу «И грянул Грэм».

«Война — страшная история. Просто она в очень доходчивой форме объяснила мне, на каких немцев я могу смотреть — на мертвых, а на живых смотреть я не должен, я их должен ненавидеть. И вы знаете, как ни странно, я это очень хорошо помню и, видимо, это произвело на меня впечатление, раз я не забыл, все-таки прошло с тех пор 80 лет. <…> И если я слышу немецкую речь, громкую и с определенными интонациями, у меня как у собаки волосы встают дыбом на холке», — отметил Познер. При этом телеведущий признал, что язык все же не должен становиться заложником и орудием политики.

В этом же интервью Познер назвал советского человека уродом. Он также добавил, что советская идеология полностью уничтожила веру в человечество у многих людей. По словам журналиста, изначально люди верили в светлое будущее, но позже стали понимать, что их вера ложная.

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