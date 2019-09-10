На Урале создали прецедент для решения проблемы регионов России

В России подписано первое трехстороннее соглашение между дочерней структурой «Газпрома», Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и губернатором Тюменской области Александром Моором. Документ предусматривает выделение дополнительных средств на газификацию региона, сообщили в пресс-службе главы области.
Свои подписи под документом помимо Моора поставили глава ФАС России Игорь Артемьев и гендиректор «Газпром газораспределение Север» и предприятия «Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков. «Заключение трехстороннего соглашения — это, на мой взгляд, не только решение оставшихся вопросов, но и создание прецедента, закрепление современной и эффективной практики газификации, которая будет использоваться в других регионах», — сказал Александр Моор.
Начальник департамента ПАО «Газпром» Виталий Хатьков отметил, что совместная работа с ФАС и регионами позволяет по-новому подойти к ценообразованию и развитию рынка газа.
По условиям контракта регион сформирует программу газификации и обеспечит источники возврата инвестиций. Тюменская область в ближайшие пять лет получит 1,35 млрд рублей. Строительством газопроводов займется газораспределительная организация, но на стройке необходимой инфраструктуры она не заработает. Контракт позволит увеличить уровень газификации региона с 94% (в 2017 году) до 98%.